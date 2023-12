Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A posição de Vênus lhe pede trocas com maior liberdade e significação. Estará se pautando mais no valor de sua fé, crenças e princípios. Busque amor por tudo que lhe traz significação e te liberta. Todo esse amor será combustível para que viva sua vida presente e comunicativa com mais prazer e relevância.





Vênus em Sagitário

Vênus entra em Sagitário. Nosso senso de valor e troca ganha um tom mais otimista, expansivo e audacioso. Nas finanças tendemos a ser mais corajosos e otimistas. Cuidado, porém, com os excessos. No amor buscamos mais liberdade, alegria e intensidade sexual.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique