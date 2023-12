Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande impulso, assertividade e força pessoal. Todavia, deve aprender a escutar melhor sua sensibilidade. Busque ser autêntico, mas sem machucar ou pisar nos calos dos mais próximos. Saiba discernir honestidade de impulsividade. Sua ação hoje pode ser muito benéfica, contanto abarque sua sensibilidade.





Ação com sensibilidade

A quadratura de Marte em Sagitário com Netuno em Peixes nos pede que escutemos nossa sensibilidade antes de agir impulsivamente. Há necessidade de buscar propósitos superiores, espirituais e que vão para além de nossa simples vontade. Cuidado com um mal uso da raiva ou de impulso; saiba antes escutar suas emoções e seus propósitos superiores. Ação em prol do bem estar coletivo e espiritual.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique