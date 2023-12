Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente está intensa e impulsiva. Todavia, deve ter cautela. Busque a sensibilidade prática antes de pular para conclusões precipitadas. Na comunicação deve tomar cuidado também com a fala agressiva ou com uma honestidade brutal. Busque refletir se o que vai comunicar é não somente verdadeiro, mas também útil e construtivo. Evite decisões definitivas hoje.





Ação com sensibilidade

A quadratura de Marte em Sagitário com Netuno em Peixes nos pede que escutemos nossa sensibilidade antes de agir impulsivamente. Há necessidade de buscar propósitos superiores, espirituais e que vão para além de nossa simples vontade. Cuidado com um mal uso da raiva ou de impulso; saiba antes escutar suas emoções e seus propósitos superiores. Ação em prol do bem estar coletivo e espiritual.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique