Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua força emocional e subjetiva está bem aflora neste período. Todavia, deve aprender a se desarmar mais perante o outro e nas relações. Busque estar aberto e receptivo ao que for bom. As relações familiares pedem um misto de assertividade com amor compassivo. Busque abrir mais sua sensibilidade para os seres amados, saindo da defensiva impulsiva.





Ação com sensibilidade

A quadratura de Marte em Sagitário com Netuno em Peixes nos pede que escutemos nossa sensibilidade antes de agir impulsivamente. Há necessidade de buscar propósitos superiores, espirituais e que vão para além de nossa simples vontade. Cuidado com um mal uso da raiva ou de impulso; saiba antes escutar suas emoções e seus propósitos superiores. Ação em prol do bem estar coletivo e espiritual.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique