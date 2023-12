Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe uma quadratura de Netuno. Será preciso que você dome um bocado da sua impulsividade através da meditação e interiorização. Busque entender os motivos pelos quais age antes de ir no impulso. Sua fé será forte, mas deve transcender aspectos limitantes a partir do sentir e não somente do pregar, doutrinar ou repetir.

Ação com sensibilidade

A quadratura de Marte em Sagitário com Netuno em Peixes nos pede que escutemos nossa sensibilidade antes de agir impulsivamente. Há necessidade de buscar propósitos superiores, espirituais e que vão para além de nossa simples vontade. Cuidado com um mal uso da raiva ou de impulso; saiba antes escutar suas emoções e seus propósitos superiores. Ação em prol do bem estar coletivo e espiritual.