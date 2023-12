AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções estão plenas e lhe conectam ao mundo material e seu funcionamento. Terá mais motivação subjetiva para trabalhar, fazer afazeres domésticos, cuidar da saúde e alimentação. Faça de coração o cumprimento de suas tarefas e deveres. Coloque seu subjetivo no trabalho, seu amor e cuidado.









Lua Cheia em Câncer

Ocorre hoje uma Lua Cheia no signo de Câncer. Em sua regência natural, esta Lua nos faz plenos no afeto, no senso gregário e familiar, na expressão afetiva, no senso de lar, no uso do magnetismo e na busca do oculto. Use essa vibração para amar com plenitude e direcionar sua energia para aquilo que almeja.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique