TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções permeiam seu reino mental. Estará mais subjetivo e intuitivo. Este é um bom período para expressar em palavras seus sentimentos, usar palavras acolhedoras ou transformar em verso aquilo que se passa na sua intimidade. Estará também mais receptivo a escutar os outros e auxiliá-los.





Lua Cheia em Câncer

Ocorre hoje uma Lua Cheia no signo de Câncer. Em sua regência natural, esta Lua nos faz plenos no afeto, no senso gregário e familiar, na expressão afetiva, no senso de lar, no uso do magnetismo e na busca do oculto. Use essa vibração para amar com plenitude e direcionar sua energia para aquilo que almeja.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique