PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seus ideais estão em alta e isso possui grande ressonância em sua individualidade. Valorização daquilo que se acredita, do senso de fé e comunhão com o divino. Busque fluir com otimismo e confiança na vida. Você está abarcando em si mesmo o melhor de sua fé, objetivos e crenças, o que lhe leva a agir com mais benevolência, caridade e senso de propósito superior.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Devoção amorosa

O trígono de Vênus em Escorpião com Netuno em Peixes traz maior fluidez e entrega nas relações amorosas. Sentimentos intensos e românticos se fazem presentes. Nossa capacidade de entrega e sacrifício pelo outro também. Capacidade de entrega ao amor incondicional e transcendência espiritual no contato humano.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique