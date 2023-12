GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua dedicação ao trabalho será intensa neste período. É como um “casamento com o trabalho”. Você está se entregando de corpo e alma para a realização de um bom serviço com competência e isso se faz visível aos olhos do mundo. Também sua devoção em servir, fazer tarefas com amor e cuidar das pessoas lhe motiva a assumir sua autoridade amorosa e abnegada neste período.



Devoção amorosa

O trígono de Vênus em Escorpião com Netuno em Peixes traz maior fluidez e entrega nas relações amorosas. Sentimentos intensos e românticos se fazem presentes. Nossa capacidade de entrega e sacrifício pelo outro também. Capacidade de entrega ao amor incondicional e transcendência espiritual no contato humano.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique