Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você passa por um momento de consciência de questões familiares, ancestrais, passadas, emocionais e/ou pessoais. Tudo isso vem acompanhado por um senso crítico e sóbrio de tais assuntos, mas sem perder a sensibilidade no processo. Saiba lapidar as arestas emocionais de forma madura e realista, mas ainda sim se permitindo o contato com os semelhantes.





Aterramento e sensibilidade

O Sol em Capricórnio faz sextil a Saturno em Peixes. Estamos bem mais aterrados, mas também em contato com nossa sensibilidade – e também nosso senso de responsabilidade sobre ela. Clareza e consciência de que devemos construir estruturas, mas também diluir aquilo que já não é mais saudável. Capacidade de se lapidar arestas com suavidade e clareza.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique