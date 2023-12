LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, faz aspecto harmônico com Saturno. Você está brilhando na vida material, mas junto com um tanto de sobriedade emocional. Lembre-se de cumprir as tarefas e compromissos, mesmo quando desafiado emocionalmente. Há uma reciclagem de estruturas que lhe facilita melhorar sua relação com o trabalho, saúde e a vida material como um todo.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Aterramento e sensibilidade

O Sol em Capricórnio faz sextil a Saturno em Peixes. Estamos bem mais aterrados, mas também em contato com nossa sensibilidade – e também nosso senso de responsabilidade sobre ela. Clareza e consciência de que devemos construir estruturas, mas também diluir aquilo que já não é mais saudável. Capacidade de se lapidar arestas com suavidade e clareza.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique