ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você estava revisando ideias e seu campo mental no geral. Agora deve reavaliar suas posses e conquistas materiais. Busque neste período reciclar, doar e dar novos propostos às suas posses. Resgate e reavaliação de talentos e como fazê-los virar prosperidade. Muito cuidado com qualquer transação financeira, leia contratos com atenção e repense sua relação com o dinheiro.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Mercúrio retrógrado em Sagitário

Mercúrio retrógrado volta para o signo de Sagitário. Estávamos reavaliando questões estruturais em Capricórnio e agora devemos resgatar outros objetivos e possibilidades futuras. Reavaliação de metas e possíveis mudanças de curso. Muita atenção para o impulso na comunicação para não soltar no impulso palavras das quais pode se arrepender depois. Resgate de uma mentalidade de mais fé, otimismo e coragem.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique