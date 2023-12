Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, volta para o signo de Sagitário. Você estava reavaliando seu poder pessoal e criatividade. Agora sua mente volta mais para o lado de dentro e lhe pede mergulhos profundos em si mesmo. Busque resgatar agora seus sonhos pessoais. Também haverá reavaliação de relações familiares e pessoais, mas muito cuidado com a impulsividade na comunicação aqui. Reavaliação de lar, família, do passado e de suas emoções no geral.

Mercúrio retrógrado em Sagitário

Mercúrio retrógrado volta para o signo de Sagitário. Estávamos reavaliando questões estruturais em Capricórnio e agora devemos resgatar outros objetivos e possibilidades futuras. Reavaliação de metas e possíveis mudanças de curso. Muita atenção para o impulso na comunicação para não soltar no impulso palavras das quais pode se arrepender depois. Resgate de uma mentalidade de mais fé, otimismo e coragem.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique