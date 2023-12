Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você estava revisando ideias ligadas às parcerias, casamento e vida social. Agora deve buscar uma mente crítica, pragmática e realista para avaliar todo tipo de situação. Este é um momento que lhe pede resgate da vida material: reavaliar rotinas, cuidados com saúde e trabalho. Busque resignificar seus esforços no mundo. Atenção redobrada na comunicação com colegas e prestadores de serviço. Busque sentir quais são suas necessidades reais.





Mercúrio retrógrado em Sagitário

Mercúrio retrógrado volta para o signo de Sagitário. Estávamos reavaliando questões estruturais em Capricórnio e agora devemos resgatar outros objetivos e possibilidades futuras. Reavaliação de metas e possíveis mudanças de curso. Muita atenção para o impulso na comunicação para não soltar no impulso palavras das quais pode se arrepender depois. Resgate de uma mentalidade de mais fé, otimismo e coragem.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique