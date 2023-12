Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, volta para o signo de Sagitário (seu oposto). Você estava revisando ideias sobre suas emoções profundas. Agora deve aplicar isso na área das parcerias, relações e vida social. Estará refletindo sobre os motivos de estar com as pessoas que está e se isso lhe faz sentido. Muito cuidado com o despejar falas impulsivas sobre o outro. Se dê tempo para refletir. Busque entender o que projeta sobre o outro e reavalie como se relacionar.

Mercúrio retrógrado em Sagitário

Mercúrio retrógrado volta para o signo de Sagitário. Estávamos reavaliando questões estruturais em Capricórnio e agora devemos resgatar outros objetivos e possibilidades futuras. Reavaliação de metas e possíveis mudanças de curso. Muita atenção para o impulso na comunicação para não soltar no impulso palavras das quais pode se arrepender depois. Resgate de uma mentalidade de mais fé, otimismo e coragem.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique