Ação com sensibilidade

A quadratura de Marte em Sagitário com Netuno em Peixes nos pede que escutemos nossa sensibilidade antes de agir impulsivamente. Há necessidade de buscar propósitos superiores, espirituais e que vão para além de nossa simples vontade. Cuidado com um mal uso da raiva ou de impulso; saiba antes escutar suas emoções e seus propósitos superiores. Ação em prol do bem estar coletivo e espiritual.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe uma quadratura de Netuno. Será preciso que você dome um bocado da sua impulsividade através da meditação e interiorização. Busque entender os motivos pelos quais age antes de ir no impulso. Sua fé será forte, mas deve transcender aspectos limitantes a partir do sentir e não somente do pregar, doutrinar ou repetir.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas energias emocionais estão intensas. Todavia, deve tomar cuidado com impulsos passionais, raiva e quaisquer impulsos destrutivos. Busque escutar a sensibilidade de pessoas amigas e de ideias mais racionais, progressistas e inovadoras antes de tomar qualquer decisão. Busque entender os reais motivos por trás de raivas e mágoas não trabalhados.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há grande energia para buscar relações agora. Todavia, deve tomar cuidado com ações impulsivas neste sentido. Busque respeitar seu senso de limites e espaço antes de embarcar em qualquer aventura. Ações conjuntas carecem de meditação, espiritualidade e reflexão hoje. Busque também não cair em provocações alheias, buscando antes a si mesmo.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua ação material está enérgica e impulsiva. Todavia, deve tomar cuidado com excessos. Busque colocar um pouco mais de senso de propósito e fé no que faz, saindo de automatismos e moldes limitantes. Deixe sua sensibilidade guiar seu cuidado com o mundo físico, trabalho e saúde. Busque não abusar do excesso de álcool ou de sua saúde como um todo.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você tem expresso muito de si mesmo, seu posicionamento e estabelecido seu espaço. Todavia, deve escutar um pouco mais suas emoções profundas antes de se expor ou posicionar. Há visões que requerem aprofundamento e elaboração, portanto se permita meditar antes de agir. Use da sensibilidade para discernir se vale à pena ou não se envolver.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua força emocional e subjetiva está bem aflora neste período. Todavia, deve aprender a se desarmar mais perante o outro e nas relações. Busque estar aberto e receptivo ao que for bom. As relações familiares pedem um misto de assertividade com amor compassivo. Busque abrir mais sua sensibilidade para os seres amados, saindo da defensiva impulsiva.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente está intensa e impulsiva. Todavia, deve ter cautela. Busque a sensibilidade prática antes de pular para conclusões precipitadas. Na comunicação deve tomar cuidado também com a fala agressiva ou com uma honestidade brutal. Busque refletir se o que vai comunicar é não somente verdadeiro, mas também útil e construtivo. Evite decisões definitivas hoje.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você está muito enérgico e intenso no uso de seus recursos materiais e nas finanças. Todavia, deve ter cautela. Seu senso de extravagância pode estar indo para além de suas possibilidades. Se permita diversão e luxo, mas somente dentro de um senso de realismo. Cuidado com jogos de azar ou gastos ilusórios. Busque discernimento e prazeres realistas.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande impulso, assertividade e força pessoal. Todavia, deve aprender a escutar melhor sua sensibilidade. Busque ser autêntico, mas sem machucar ou pisar nos calos dos mais próximos. Saiba discernir honestidade de impulsividade. Sua ação hoje pode ser muito benéfica, contanto abarque sua sensibilidade.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Questões subconscientes, em especial raivas guardadas, são mobilizadas hoje. Todavia, será preciso escutar a voz da razão ao invés de despejar estes conteúdos nas pessoas. Busque entender, através de processos terapêuticos, meditativos ou espirituais, os motivos de tais raivas e busque transcender. Integração maior para consigo mesmo, mas com sensibilidade.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua ação em prol do coletivo e das causas alheias lhe traz motivação e ímpeto. Todavia, busque escutar a sabedoria e sensibilidade de seu senso de valor próprio. Você pode e deve ter coisas pessoais que não precisa dividir com os outros. Saiba ter discernimento entre amizades e vida financeira. Idem para causas e o quanto contribui. Ação com senso de compaixão beneficiada, mas sob as medidas justas.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua ação em prol da carreira e das conquistas materiais está em alta. Todavia, deve escutar a sua própria sensibilidade. Não se venda para o mundo nem para um suposto senso de obrigação sem sentido. Deixe sua sensibilidade te guiar nos melhores caminhos de realização no mundo. O uso da autoridade está conectado ao de espiritualidade e deve ser utilizado com amor incondicional.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique