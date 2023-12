Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Os próximos trinta dias serão marcados pela consciência de suas questões subconscientes. Estamos há um mês e pouco para seu aniversário, portanto você entra em um período de reciclagem das questões não trabalhadas do último ciclo. Será preciso compromisso para com a lapidação emocional com consciência. Recorra ao espiritual, psicológico, arte, oração e qualquer recurso que lhe permita limpar e transcender os velhos padrões emocionais.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Sol em Capricórnio

O Sol entra em Capricórnio. Os próximos 30 dias são marcados pela consciência de nossos compromissos, ambições, busca por realização material, uso da autoridade e senso de limites. O brilho aqui vem de uma atitude madura, pragmática e segura de si mesmo e de sua experiência. O Solstício de Verão (Hemisfério Sul) marca a entrada da nova estação e do novo ciclo que se inicia, enfatizando a clareza de seguir nosso dharma e caminho de vida.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique