Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua conexão com amizades inovadoras pode lhe auxiliar muito a renovar a visão que tem de si mesmo. Também um olhar mais frio e objetivo lhe auxilia a enxergar os romances de maneira menos dramática. Busque aprimorar em si mesmo e em sua expressão o que for necessário a partir do que percebe e recebe das amizades e de opiniões saudáveis dos outros.

Revolucionando relações

A oposição de Urano em Touro com Vênus em Escorpião mostra que estamos mais dispostos a modificar e revolucionar as relações a partir da audácia de nossas propostas pessoais. Nas finanças atenção aos gastos impulsivos, em especial motivados pelos outros. Busca por diálogos que tragam inovações nas parcerias e visões diversas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique