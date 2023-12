Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas motivações subconscientes estão sendo trabalhadas e hoje lhe sugerem mudanças em nível de trabalho, rotina e saúde. Estará mais audacioso para propor mudanças profundas e acordos no trabalho. Busque inovar sistemas e métodos. Também deve aprender a escutar suas emoções pelo bem de sua saúde e do bom funcionamento do mundo material.

Revolucionando relações

A oposição de Urano em Touro com Vênus em Escorpião mostra que estamos mais dispostos a modificar e revolucionar as relações a partir da audácia de nossas propostas pessoais. Nas finanças atenção aos gastos impulsivos, em especial motivados pelos outros. Busca por diálogos que tragam inovações nas parcerias e visões diversas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique