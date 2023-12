ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente está voltada para a carreira, os compromissos, sua autoridade e propósitos no mundo material. Todavia, há um aspecto que lhe conecta com um senso de propósito mais emocional e espiritual. Isso lhe facilita enxergar as melhores possibilidades e alternativas, não na visão do mundo, mas naquela fiel à sua essência e espiritualidade. Autorização emocional que facilita a escolha de caminhos materiais.





Comunicação aterrada

O sextil entre Mercúrio em Capricórnio e Saturno em Peixes traz para hoje uma energia de aterramento mental. Estamos mais pragmáticos e realistas, mas também reconhecendo nossas questões emocionais de forma madura e analisando tudo muito objetivamente. Capacidade de se comunicar com mais maturidade, autoridade e na medida certa.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique