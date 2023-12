Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Crescente no seu signo (solar ou ascendente) mobiliza muito sua subjetividade, amor e sensibilidade. Busque contato com a água e com suas emoções. Estará ainda mais acolhedor e amoroso. O uso desta forte sensibilidade lhe auxilia agora nos progressos e brilho na carreira. Permita que sua expressão emocional flua naturalmente e de maneira generosa.





Lua Crescente em Peixes

A Lua Crescente em Peixes traz um clima mais sonhador, romântico, espiritual e emotivo. Todas estas qualidades tendem à expansão. Ela nos pede amor universal, sem apegos excessivos. Busque expressar seu amor de maneira incondicional e transcendente. O Sol em Sagitário nos pede consciência de nossos objetivos, mas só brilha com a segurança da doação emocional da Lua pisciana.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique