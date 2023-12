Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua sensibilidade para o mundo material e suas demandas está em alta e crescendo. Use de seu senso de amor, entrega e devoção para cumprir bem suas tarefas. Use também dessa sensibilidade para entender as demandas de seu corpo físico e saúde, aprendendo a escutá-lo nas necessidades mais sutis. Força emocional crescente colocada a serviço.





Lua Crescente em Peixes

A Lua Crescente em Peixes traz um clima mais sonhador, romântico, espiritual e emotivo. Todas estas qualidades tendem à expansão. Ela nos pede amor universal, sem apegos excessivos. Busque expressar seu amor de maneira incondicional e transcendente. O Sol em Sagitário nos pede consciência de nossos objetivos, mas só brilha com a segurança da doação emocional da Lua pisciana.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique