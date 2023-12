Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz a mente focada em detalhes, rotina, trabalho e saúde e suas minúncias, mas também uma forte ousadia e senso de compromisso expansivo. Um intenso senso de expansão de carreira lhe leva a expandir sua atuação no dia-a-dia. Também um otimismo com compromisso lhe facilita mudar hábitos e renovar os cuidados com a saúde e bem estar.





Mente realista e ampla

O trígono entre Mercúrio em Capricórnio e Júpiter em Touro nos traz muita facilidade em pensar de forma pragmática e realista, mas também ampla, otimista e futurista. Estamos atentos aos detalhes, mas também ao quadro maior das coisas. Mente com foco realizador e focada na ampliação de valores, bem estar e resultados positivos.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique