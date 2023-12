Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe aumentado muito seu senso de valor próprio, crescimento pessoal e individualidade. O bom aspecto ao Mercúrio lhe facilita pensar de forma ampla e futurista, mas sem perder o pragmatismo e atenção aos detalhes. Está com mais fé na vida e em si mesmo e isso hoje se reflete mais claramente na comunicação e no seu posicionamento.





Mente realista e ampla

O trígono entre Mercúrio em Capricórnio e Júpiter em Touro nos traz muita facilidade em pensar de forma pragmática e realista, mas também ampla, otimista e futurista. Estamos atentos aos detalhes, mas também ao quadro maior das coisas. Mente com foco realizador e focada na ampliação de valores, bem estar e resultados positivos.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique