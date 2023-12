LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe faz buscar de forma consciente os estudos, a comunicação, viagens e informações. Sua mente está brilhante e ativa, todavia também deve ter atenção às nuances mais práticas e realistas. Algumas ideias podem ser lindas, mas não funcionarem exatamente desta forma na realidade. Atenção na comunicação no trabalho para que esteja alinhada ao que é ético e verdadeiro.





Consciência moral e espiritual

A quadratura do Sol em Sagitário com Netuno em Peixes nos mobiliza no sentido de vivenciar mais a experiência espiritual e transcendente, mas com consciência de fé, princípios e identidade. Somos relembrados aqui de que é preciso desenvolver a força moral para viver uma espiritualidade e emoções mais puras, Busque enxergar o mundo com mais sensibilidade e se permita mais descanso, meditação e interiorização.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique