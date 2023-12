CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe faz buscar de forma consciente sua relação com o mundo material, rotinas, trabalho e saúde. Tudo isso num colorido mais otimista e expansivo. Todavia, também é desafiado a transcender rotinas robóticas e pensar em possibilidades futuras. Lembre-se de exercer seu trabalho pautado em seu eixo ético. Visualizações podem ser de grande auxílio na cura e manutenção da saúde.





Consciência moral e espiritual

A quadratura do Sol em Sagitário com Netuno em Peixes nos mobiliza no sentido de vivenciar mais a experiência espiritual e transcendente, mas com consciência de fé, princípios e identidade. Somos relembrados aqui de que é preciso desenvolver a força moral para viver uma espiritualidade e emoções mais puras, Busque enxergar o mundo com mais sensibilidade e se permita mais descanso, meditação e interiorização.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique