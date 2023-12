TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe faz buscar de forma consciente suas emoções mais profundas, assim como formas de se libertar das dores que ainda possam estar presentes. Mas deve também buscar se abrir para a sensibilidade ligada a amizades, grupos e aquilo que é maior do que suas próprias dores. Saiba auxiliar o coletivo para se curar, mas também transcender visões coletivas que lhe ferem a sensibilidade e tamponam sua real essência.





Consciência moral e espiritual

A quadratura do Sol em Sagitário com Netuno em Peixes nos mobiliza no sentido de vivenciar mais a experiência espiritual e transcendente, mas com consciência de fé, princípios e identidade. Somos relembrados aqui de que é preciso desenvolver a força moral para viver uma espiritualidade e emoções mais puras, Busque enxergar o mundo com mais sensibilidade e se permita mais descanso, meditação e interiorização.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique