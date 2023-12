Nesta semana, Tamara Dalcanale, mulher de Kayky Brito, voltou às redes sociais. Ela fez um desabafo sobre os últimos meses, desde o acidente, terem feito sua vida virar de pernas para o ar. E após a publicação da jornalista, a mãe do ator, Sandra Brito, logo lançou uma indireta à nora. Ela repostou uma publicação de Marcos Mion sobre pessoas com quem a gente se relaciona e também outras com quem deveríamos deixar de nos relacionar. Pois bem!

A coluna Mariana Morais descobriu que o ranço da família Brito por Tamara é tão grande que, em um das discussões que rolaram no hospital, durante a internação do ator após o atropelamento, a treta toda quase terminou em agressão.

De acordo com testemunhas que estavam no hospital naquela ocasião, Sthefany Brito, irmã de Kayky, chegou a partir pra cima da cunhada para agredi-la, com apoio da mãe, Sandra. A pancadaria só não rolou porque o marido de Sthefany, Igor Raschkovscky, e seguranças do hospital separaram a briga.

Conforme a coluna antecipou, a família de Kayky não queria deixar Tamara visitar o ator no hospital. Contudo, ela enfrentou a todos e, depois de muitos bate-boca, conseguiu realizar as visitações. Tamara deixou a família do ator ainda mais revoltada ao chegar à unidade de saúde sempre pela porta da frente, passando pelos jornalistas que estavam de plantão no local. Os familiares de Kayky estavam desconfiados que ela fazia desta forma para aparecer para a mídia.

Um dos motivos do ranço



Fontes ligadas aos envolvidos dizem que a família Brito tem muito ciúme de Tamara. "Eles acham que ela atrapalha a carreira dele, porque ela está em Curitiba e levou ele pra lá", afirmou uma fonte à coluna. Vale destacar que, quando Kayky sofreu o acidente, ele estava brigado com Tamara e por isso estava passando uma temporada no Rio, enquanto a jornalista e o filho do casal, Kael, de 2 anos, estavam em Curitiba.

Após ter alta médica, o ator agradeceu o apoio de todos que estiveram com ele no hospital, exceto Tamara. Além disso, a jornalista também não apareceu em nenhuma foto publicada por membros da família Brito no hospital, ao lado de Kayky, momentos antes de ele deixar a unidade.

O casal chegou a parar de se seguir nas redes sociais e especulações sobre o divórcio começaram a circular. Mas, logo eles voltaram a seguir um ao outro. Além disso, recentemente, Kayky voltou à Curitiba e comemorou, ao lado de Tamara, o aniversário de 2 anos do filho.