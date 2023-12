Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções estão um tanto conectadas hoje ao coletivo, amizades, grupos e/ou causas. Você está mais ativo no campo social e deve buscar essa interação mais profunda. Todavia, também é lembrado por outro lado de seus valores pessoais e que precisa tê-los como base para se relacionar com os semelhantes. Busque se relacionar, mas com fidelidade pessoal.

Irreverência emocional

A Lua em Aquário nos traz um tanto mais de objetividade para se lidar com as emoções, mas também irreverência e ousadia. A quadratura a Urano mostra que estamos mais desapegados emocionalmente e buscando revolucionar o passado e o campo pessoal, mesmo quando mais subitamente. Renovação e mudanças emocionais em alta para hoje.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique