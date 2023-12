AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe traz cura quanto aos seus posicionamentos e comunicações. Está buscando maior autonomia no setor coletivo e isso lhe faz curar sua comunicação de forma mais assertiva. Também pode estar se livrando de projeções do coletivo e aprendendo com isso a se comunicar mais fiel a si mesmo. Alegria de trocar com os outros de forma autêntica e expressiva.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Libertação e autonomia

O trígono entre Marte em Sagitário e Quíron em Áries traz para hoje a capacidade de agir de forma expansiva, otimista e aguerrida, mas respeitando um senso de individualidade saudável. Busca por cura de um senso de individualidade que permite libertação e autonomia. Reconhecimento de que não se respeitou a individualidade no passado, mas agora já é possível agir de acordo com seus princípios .

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique