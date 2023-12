CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Lua e Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe mobilizam as emoções pessoais, mas também um senso de racionalidade para se lidar com a situação. Busque escutar a si mesmo e suas emoções, mas sem perder seu natural pragmatismo e realismo, típicos do seu signo. Este é um momento em que importa sair de padrões automatizados e escutar a força das emoções.





Emoções realistas

A Lua em Capricórnio traz para hoje um clima emocional mais sóbrio, realista e pé no chão. Busca por lapidação emocional e um olhar mais pragmático sobre as emoções. A conjunção a Mercúrio nos traz ainda maior racionalidade ao enxergar o campo subjetivo. O sextil a Venus em Escorpião auxilia trazer tais emoções realistas para o crivo dos relacionamentos e resolução de possíveis problemas. Já o trígono a Júpiter nos amplia a visão sobre o campo emocional, pedindo mais liberdade e expansão.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique