Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Lua e Mercúrio no seu setor mental lhe trazem um tanto mais de intuição e ideias nostálgicas. Todavia, tais ideias devem ser olhadas com um tanto de realismo, pragmatismo e objetividade. A comunicação também está mais subjetiva, mas deve ser feita de forma madura e quando realmente necessário. Busque se valorizar, mas também permita o valo do outro brilhar igualmente.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Emoções realistas

A Lua em Capricórnio traz para hoje um clima emocional mais sóbrio, realista e pé no chão. Busca por lapidação emocional e um olhar mais pragmático sobre as emoções. A conjunção a Mercúrio nos traz ainda maior racionalidade ao enxergar o campo subjetivo. O sextil a Venus em Escorpião auxilia trazer tais emoções realistas para o crivo dos relacionamentos e resolução de possíveis problemas. Já o trígono a Júpiter nos amplia a visão sobre o campo emocional, pedindo mais liberdade e expansão.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique