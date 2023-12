Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O momento lhe pede revisão de seus objetivos futuros, fé, metas e expansões. Busque dentro de si o que deve resgatar na ligação com o divino e nos planos de crescimento. Momento para se pesar bem no que vale investir ou não. Faça uma reavaliação meticulosa de suas crenças, princípios e de tudo o que acredita. Um olhar mais crítico para sua fé pode lhe fazer bem.





Mercúrio retrógrado em Capricórnio

Mercúrio entra em movimento retrógrado em Capricórnio. Somos chamados a repensar com seriedade e pragmatismo. Questões de comunicação e imagem profissional demandam revisão, assim como objetivos futuros e metas de realização. Busque internamente suas motivações antes de comunicar o que for. Também analise bem as estruturas materiais.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique