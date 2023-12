Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este novo ciclo recai sem em seu setor profissional. Plante as sementes da fé e do otimismo aplicados à sua atuação pública e aos seus objetivos profissionais. Este ciclo pode lhe trazer muitas possibilidades benéficas de trabalho e expansão na carreira. Júpiter, seu regente, se encontra no seu signo, lhe facilitando ter fé e crescer a partir de seu forte magnetismo.

Lua Nova em Sagitário

Entramos em um novo ciclo de lunação. A Lua Nova em Sagitário nos traz novos começos ligados à fé, otimismo e possibilidades futuras. Este é realmente um ciclo que expande nossa fé e nos faz enxergar as muitas possibilidades que temos na vida. Plante a semente da alegria e das novidades em sua vida.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique