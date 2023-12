ÁRIES (21 mar. a 20 abr.)

Mercúrio envia boas vibrações a Vênus, que fortalece você psiquicamente e lhe dá condições de enfrentar as crises e tensões com garra e determinação. Mercúrio coloca em evidência seu lado realizador, mas evite o excesso de afazeres. DICA: relaxe e não se deixe levar demais pelas emoções.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Sua generosidade, que já é tão grande, está acentuada pelo aspecto positivo de Mercúrio com Vênus. Esses astros lhe dão condições de se colocar no lugar dos outros e entender ainda melhor o ponto de vista alheio. DICA: não se envolva em situações de confronto e lembre-se de que a? união faz a força.?

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

No que depender de seu planeta Mercúrio, estes dias são propícios para profunda reflexão acerca das coisas. Verifique se está no rumo certo e tenha coragem de mudar, se isso for necessário. DICA: como o ambiente em casa pode estar tenso, tenha tato e procure não bater de frente com os familiares.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Os astros fazem com que você brilhe socialmente, mas vá com calma, reserve um tempo para si e procure dar atenção a suas necessidades íntimas. Os momentos dedicados à autoanálise serão esclarecedores e lhe ajudam a se conhecer melhor. DICA: seja tolerante com quem você gosta.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Aproveite estes dias para organizar suas ideias e cuidar com objetividade daqueles detalhes para os quais não tem tempo no decorrer da semana. Os cuidados com a saúde serão frutíferos e você pode reavaliar seus hábitos alimentares. DICA: Vênus convida aos momentos de intimidade.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Seu regente Mercúrio se harmoniza com Vênus, favorecendo os amores e possibilitando maior diálogo com quem você gosta. Você tende a sentir mais prazer em estar a dois, o astral no terreno sentimental está elevadíssimo. DICA: o momento é ótimo para os cuidados com o visual.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Seu planeta Vênus torna este período muito agitado para você, que pode se dedicar às atividades profissionais. Os encontros também estão favorecidos e você pode demonstrar toda a intensidade de seus sentimentos. DICA: ler e aprofundar conhecimentos será mentalmente enriquecedor.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Vênus, em seu signo, está positivamente ativado por Mercúrio. Esses astros recarregam suas baterias. Sua capacidade de comunicação está em alta e lhe ajuda a se entrosar melhor com todos a seu redor. DICA: passeios, caminhadas e viagens curtas serão estimulantes.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

O contato positivo que Mercúrio estabelece com Vênus aumenta o poder de sua fé e torna a fase excelente para você imaginar a concretização de tudo de bom que deseja para si e para a coletividade. DICA: os momentos de isolamento e reflexão serão enriquecedores do ponto de vista íntimo.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Seu espírito de solidariedade é reforçado por Mercúrio e Vênus, que lhe tornam uma pessoa muito mais aberta e generosa no trato com todos. Você pode apreciar melhor a companhia dos amigos e passar momentos agradáveis com eles. DICA: evite o excesso de atividades e tenha tato com seu par.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

O aspecto positivo entre Mercúrio e Vênus torna este período excelente para você dar maior atenção a suas necessidades íntimas e pessoais. Os momentos de solidão e reflexão lhe farão muito bem. DICA: Vênus lhe ajuda a manter o senso de realidade e a não se envolver em situações confusas.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Os planetas Mercúrio e Vênus tornam esta fase propícia para você se distrair, mudar de ambiente e conhecer gente nova. Os planetas acentuam seu espírito de aventura e fazem com que você curta novas vivências. DICA: o astral elevado traz um clima de entrosamento e camaradagem à sua volta.