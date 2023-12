AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz maior entendimento relacionado a questões emocionais e às mudanças familiares que se processam nos últimos tempos. Há maior conexão com sua mente intuitiva e questões psíquicas, subconscientes e/ou espirituais. Tudo isso lhe permite enxergar as questões familiares, do lar e do passado com mais otimismo, mas também realismo.





Mente realista e ampla

O trígono entre Mercúrio em Capricórnio e Júpiter em Touro nos traz muita facilidade em pensar de forma pragmática e realista, mas também ampla, otimista e futurista. Estamos atentos aos detalhes, mas também ao quadro maior das coisas. Mente com foco realizador e focada na ampliação de valores, bem estar e resultados positivos.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique