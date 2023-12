Zé Neto voltava do rancho dele em Fronteira, com destino a São José do Rio Preto (SP), quando sofreu o acidente

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, passa bem, segundo informações do parceiro de palco publicadas em redes sociais na madrugada desta quarta-feira (6/12). Segundo Cristiano, Zé Neto deve passar por um procedimento cirúrgico de sutura no braço e quebrou três costelas, mas está consciente e conversando. O sertanejo sofreu um acidente de carro na BR - 153, em Fronteira, região Oeste de Minas Gerais, e está internado em um hospital em São José do Rio Preto.



Cristiano surge com novas informações sobre estado de Zé Neto e diz que ele está bem: “Todos os exames foram concluídos, não teve nada de grave”.

“Todos os exames foram concluídos, não teve nada grave. O Zé fraturou três costelas, teve um corte no braço, vai passar por um procedimento cirúrgico para suturar o braço, ele vai ficar 24 horas na UTI para observação total. Mas ele já fez a tomografia do crânio e da coluna para ver se tinha alguma coisa e está tudo em perfeito estado. Só recuperação mesmo agora do trauma”, disse em um story.

Cristiano, que tinha acabado de visitar Zé Neto no hospital, ainda disse que esteve com o companheiro de dupla durante a internação. “Saí de lá, vi ele, falei com ele e está tudo bem”, garantiu. O sertanejo também agradeceu as orações e prometeu dar mais informações ao longo do dia.

Mais cedo, Cristiano compartilhou um outro vídeo, falando sobre o acidente. “Está com muita dor, porque foi um acidente com capotamento. [Está] Bem assustado”, contou o cantor. De acordo com Cristiano, a principal preocupação era com a parte da cabeça, mas os exames de crânio mostraram que tudo estava bem”, afirmou

Segundo a PRF, o carro em que Zé Neto estava capotou após uma colisão contra uma carreta. Outros dois veículos se envolveram no acidente, que deixou cinco pessoas feridas — incluindo o sertanejo. Nenhum deles morreu. No vídeo postado pouco depois do acidente, Cristiano ainda falou sobre o estado das outras vítimas. “Só escoriações leves. Só o susto mesmo”, tranquilizou.