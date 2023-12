LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente está fluindo muito, mas lembre-se de deixar sua intuição e sensibilidade atuarem junto. Fale de maneira equilibrada sobre o que sente, expresse o que lhe passa na intimidade com harmonia. Boa vontade para com as pessoas ao seu redor lhe trará segurança e senso de pertencimento. Mas deve estar atento para não ferir seus princípios e fé no processo.



Lua em Libra

A Lua entra em Libra. Aqui há a motivação das relações, interagir, socializar, mas tudo sob um ponto de vista emocional e subjetivo. Também de sermos mais imparciais e justos nas nossas motivações pessoais. Segurança emocional para interagir e socializar. A oposição a Quíron em Áries, todavia, nos relembra que não devemos ferir nossas individualidades em detrimento de excessos sociais.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique