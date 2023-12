Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu senso de segurança no lar é altamente motivado hoje. Você precisa partilhar suas emoções com aqueles mais próximos e conviver. Tire tempo para viver o pessoal, que é onde você brilha naturalmente, mas não se esqueça de vivenciar a cura através do uso da autoridade e senso de limites e espaço pessoal pedida por Quíron agora.

Lua em Libra

A Lua entra em Libra. Aqui há a motivação das relações, interagir, socializar, mas tudo sob um ponto de vista emocional e subjetivo. Também de sermos mais imparciais e justos nas nossas motivações pessoais. Segurança emocional para interagir e socializar. A oposição a Quíron em Áries, todavia, nos relembra que não devemos ferir nossas individualidades em detrimento de excessos sociais.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique