Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua sensibilidade para ganhar dinheiro e mergulhar no mundo material estará em alta neste período. Use de seu forte magnetismo para atrair os recursos necessários. Mas saiba também ter a sabedoria do desapego, doando aquilo que não lhe serve mais. Valores espirituais proeminentes. Entrega aos valores materiais, mas também vivendo os espirituais.

Leia também o horóscopo para os outros signos





Netuno direto em Peixes

Netuno volta ao movimento direto em Peixes. Após meses de reflexão sobre nossas motivações mais sutis podemos expressar nossas emoções com mais clareza, agir com mais amplitude em termos espirituais e também tocar em frente nossos sonhos. Força espiritual e subconsciente sendo canalizada no plano exterior.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique