LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede mais recolhimento, introspecção e conexão com seu lado espiritual. Este é o momento para fazer uma boa faxina do subconsciente, entendendo motivações sutis com senso crítico e aparando arestas. Propício para rotinas terapêuticas ou espirituais. Tenha senso crítico para com emoções e velhos apegos que precisam ser sacrificados e transcendidos.

Lua Minguante em Virgem

A Lua entra na fase Minguante no signo de Virgem. Somos chamados a ter mais calma, aterramento e sabedoria. Em especial no cuidado com saúde e rotinas, devemos prezar a qualidade e saber o tempo certo das coisas. O trabalho pede uso de discernimento emocional. Também é um bom momento para ter uma visão mais crítica e madura sobre as próprias emoções.





Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique