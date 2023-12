Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu amor pelo divino e pela fé se faz intenso neste período. Há mesmo uma harmonização neste sentido. Também seu amor pela liberdade se intensifica. Busque amplidão, se equilibrar pelo contato com as forças da natureza. Necessidade de se relacionar com pessoas de diferentes culturas, crenças e meios em alta.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Vênus em Escorpião

Vênus entra em Escorpião. Nossas parcerias e relacionamentos passam por uma profundamento emocional no qual devemos nos relacionar sem máscaras. Aprofundamento nas relações, afetividade e sexualidade, transformando intensamente. A nível financeiro estamos mais aptos aos ganhos conjuntos e a atrair recursos. Busca por mais partilha e enriquecimento mútuo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique