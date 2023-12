TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

As parcerias estarão em maior destaque neste período. Sua necessidade de parceria sempre envolve profundidade e algo que lhe traga segurança emocional. Vênus, sua regente, lhe traz esta oportunidade agora. Use desta profundidade, mas sem perder o companheirismo e capacidade de se colocar no lugar do outro. Transformações nas relações com equilíbrio.

Vênus em Escorpião

Vênus entra em Escorpião. Nossas parcerias e relacionamentos passam por um aprofundamento emocional no qual devemos nos relacionar sem máscaras. Aprofundamento nas relações, afetividade e sexualidade, transformando intensamente. A nível financeiro estamos mais aptos aos ganhos conjuntos e a atrair recursos. Busca por mais partilha e enriquecimento mútuo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique