Revendo relações

Plutão em Capricórnio faz quadratura a Vênus em Libra. Por mais que estejamos dispostos a nos relacionar, buscar harmonia e paz nas relações, também somos confrontados com emoções profundas que questionam essa suposta paz. Para que as relações funcionem aqui é preciso que haja honestidade emocional, respeito aos limites e espaço de cada um e um relacionar sem máscaras.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Há necessidade de relacionar, socializar e se colocar disponível para as pessoas. Todavia, deve também estar atento a seu senso de limites e as emoções que emergem aqui. Ser sociável não deve ser algo que te aprisione, mas deve ter veracidade nas interações. Casamentos, relações e parcerias precisam de revisão para que não haja repressão emocional que pode vir à tona de maneiras ruins depois.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe aspecto desafiador de Plutão. Seu amor pela ordem material está alto, mas é questionado por emoções profundas que lhe pedem libertação, renovação da vida e um senso mais espiritual, filosófico e aventureiro. Questões de ética no trabalho e com colegas podem lhe pedir mais posicionamento, mas sem perder a diplomacia.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua expressão no momento se encontra graciosa, bela e harmoniosa. Todavia, isto não deve suprimir a expressão de suas emoções profundas. Você pode ser um misto de beleza, graciosidade com força, intensidade e veracidade. Necessidade de aprofundamento nos romances. Também com os filhos será preciso relacionar sendo emocionalmente honesto.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu amor pelo lar, família, emoções e vida pessoal estão mobilizadas. Todavia, não deve fugir de possíveis questões ligadas ao parceiro, casamento ou relações sociais. A harmonia no lar não deve ser falsa, pois virá da resolução real de conflitos emocionais. Nem sempre as relações são como as idealizamos, mas podem ser muito boa se há honestidade emocional entre as partes.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe traz bastante idealismo quanto a suas ideias e comunicação. Todavia, não deve se esquecer de ter mais realismo e senso crítico. A realidade precisa ser abarcada nas relações e também nas suas ideias. Responsabilidades materiais podem lhe pedir que se abstenha um pouco das amenidades e isto será importante para seu crescimento.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A posição de Vênus lhe traz grande potencial para ganhar dinheiro, se valorizar e viver seus talentos e prazeres materiais. Todavia, isto será possível de verdade quando você assumir mais seu poder pessoal. Talvez tenha divergências quanto a seus pagadores em termos de valores ou esteja se contentando com pouco. Aprofunde em si mesmo e na sua criatividade e poder

para potencializar sua capacidade de se bancar.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe reforça todas as características naturais suas: diplomacia, sociabilidade, ponderação, justiça, etc. Todavia, há forças emocionais profundas que lhe pedem que saia do “socialmente correto”, de uma imagem muito agradável ou conciliatória. Será preciso expressar toda sua profundidade aliada à sua racionalidade para que expresse o que é preciso, mesmo quando isso desagrada o outro.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O prazer em se entregar ao emocional, espiritual e subjetivo está em alta. Todavia, não deve se esquecer de aliar isso a uma visão aprofundada e crítica que vem da mente. Plutão, seu regente, lhe traz uma visão mais aguda, crítica e realista da vida, lhe auxiliando a reciclar as energias de relacionamento, finanças e espiritualidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A posição de Vênus lhe incita às relações sociais, amizades e apaziguamento em relações de grupo. Todavia, deve buscar expressar também seus valores pessoais nestes contextos. Você não tem que concordar com o grupo ou fazer o que não quer. Há um aprofundamento em seu senso de valor próprio que facilita o se posicionar e buscar o seu caminho.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Há um estímulo para se manter a paz, harmonia e cooperação no trabalho e imagem pública. Todavia, Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembra que deve aprofundar em si mesmo e não aceitar manipulações de figuras de autoridade nem se vender por uma imagem de aparente paz e cooperação. Busque aprofundar em si para encontrar seu real valor e capacidade de concretização.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua relação com grupos religiosos, crenças, princípios e estudos superiores tende a um apaziguamento. Todavia, forças subconscientes vem lhe questionar isso tudo. Se permita o questionamento de dogmas limitantes e ideias disseminadas, mas que podem não condizer com a verdade profunda. Busque sentir e não somente teorizar.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A motivação de ser receptivo no nível afetivo e/ou sexual é grande agora. Todavia, carece também de aprofundamento por uma visão mais objetiva. Você não tem de se submeter ao que não lhe faz bem emocionalmente. Busque entender melhor as motivações de relacionamento com um olhar mais frio e crítico para encontrar a transformação e cura reais.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique