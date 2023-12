Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, lhe aumenta agora o compromisso para consigo mesmo. Este será um período em que terá muito mais motivação para se expressar de acordo com quem é e com aquilo que acredita. Verbalize aquilo que são seus desejos reais. Também fale sobre um ponto de vista pessoal. Comunicação com crianças favorecida. Seja fiel à sua autoexpressão.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Mercúrio em Capricórnio

Mercúrio entra em Capricórnio. A mente se volta para tópicos mais realistas e pragmáticos. É preciso lapidar arestas na mente, disciplinar os conteúdos mentais e falar com autoridade e na hora certa. Mente focada em carreira, compromissos e autoridade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique