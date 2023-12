Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente se volta com seriedade para os afazeres rotineiros, tarefas domésticas, trabalho, serviço e saúde. Busque cumprir aquilo que lhe compete. Comunicação com colegas de trabalho e prestadores de serviço em alta. Bom período para rever e disciplinar a própria saúde e seus hábitos. Encare o cumprimento da rotina com compromisso e eficiência.

Mercúrio em Capricórnio

Mercúrio entra em Capricórnio. A mente se volta para tópicos mais realistas e pragmáticos. É preciso lapidar arestas na mente, disciplinar os conteúdos mentais e falar com autoridade e na hora certa. Mente focada em carreira, compromissos e autoridade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique