AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A posição lunar lhe traz grande necessidade de expandir no campo material, rotina e trabalho. Sua força emocional para cumprir suas tarefas será alta e lhe mobiliza um amor dinâmico e prático. Todavia, a oposição a Plutão lhe relembra de prestar atenção ao que se passa no subconsciente, assim como lhe pede transformação de padrões de autosabotagem.

Acolhimento e transformação

A Lua está no signo de Câncer. Somos chamados a vivenciar o lado acolhedor, sensível e agir no campo emocional e íntimo. Todavia, temos também uma oposição da Lua com Plutão em Capricórnio. Algumas pessoas, relações ou parcerias podem se opor à nossa visão ou sensibilidade. Será preciso saber mediar, equilibrar ou mesmo romper, dependendo do caso.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique