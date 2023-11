LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz grande ímpeto para expandir sua carreira e ação material. Terá muito magnetismo e sensibilidade para fazê-lo. Todavia, a oposição a Plutão lhe relembra que não deve ignorar sua vida pessoal ou familiar, mas encarar as demandas que surgem. Não deixe de se dedicar ao trabalho, mas também não ignore os problemas pessoais. Use seu natural dom de equilibrar as situações.





Acolhimento e transformação

A Lua está no signo de Câncer. Somos chamados a vivenciar o lado acolhedor, sensível e agir no campo emocional e íntimo. Todavia, temos também uma oposição da Lua com Plutão em Capricórnio. Algumas pessoas, relações ou parcerias podem se opor à nossa visão ou sensibilidade. Será preciso saber mediar, equilibrar ou mesmo romper, dependendo do caso.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique