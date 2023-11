LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este momento lhe traz energias emocionais intensas ligadas ao trabalho, carreira e compromissos. Está com forte magnetismo para lidar com tudo isso, mas também depurando alguns aspectos neste sentido. Busca por conexão emocional profunda com as tarefas que exerce e com seu propósito e vocação. Reavaliação da relação com a figura materna e/ou mulheres de poder.





Transmutação emocional

A Lua faz conjunção a Vesta em Câncer. A Lua aqui está em sua regência natural, buscando seu conforto e segurança naturalmente. Todavia, a conjunção com a deusa do fogo interno traz um tanto de necessidade de transformação emocional e de sair da zona de conforto neste setor. Busca por um lar autêntico em alta, assim como mudanças emocionais que tragam real sentido.

