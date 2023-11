TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Há um forte impulso emocional no seu campo mental agora. Está tendendo a pensar de forma mais intuitiva e aprofundada. Este pode ser um momento bem transformador, já que está indo bem mais fundo do que os padrões mentais comuns costumeiros. Também há uma depuração de questões do passado, mas feitos sob uma tônica objetiva. Diálogos sobre as emoções podem ser catalisadores agora.





Transmutação emocional

A Lua faz conjunção a Vesta em Câncer. A Lua aqui está em sua regência natural, buscando seu conforto e segurança naturalmente. Todavia, a conjunção com a deusa do fogo interno traz um tanto de necessidade de transformação emocional e de sair da zona de conforto neste setor. Busca por um lar autêntico em alta, assim como mudanças emocionais que tragam real sentido.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique